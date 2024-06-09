استاذ الصحة النفسية: بدء امتحانات الثانوية بالمواد غير المضافة للمجموع قرار صائب

علقت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية وطرق التدريس، عن بداية امتحانات الثانوية العامة، موضحة أن قرار بدء امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع اليوم واستكمال باقي الامتحانات بعد عيد الأضحة المبارك هو قرار ناجح وصائب جدا.

وأوضحت “شبانة”، خلال لقاء مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، في برنامج “هذا الصباح”، المُذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذه الامتحانات لمواد غير مضافة للمجموع بمثابة تدريب يؤهل الطالب نفسيا وسيكولوجيا قبل امتحان المواد الأساسية، مشددة على أن هذا القرار يشبه التدريب ودخول الطلاب في محاكاة قبل بدء الامتحانات.

نصائح لمواجهة القلق والتوتر قبل امتحانات الثانوية العامة



ووجهت الدكتورة ولاء شبانة، عدد من النصائح للطلاب واستلام ورقة الأسئلة، موضحًا أنه على الطلاب في بداية الامتحان أن يبدأ بقراءة ورقة الأسئلة بالكامل بشكل عام لتكون بمثابة استحضار ذهني معرفي لكل المعلومات التي داخل ذاكرته، متابعة: “هذا الخطوة تعمل على تقليل التوتر والخوف التي تكمن في عدم العلم بباقي الأسئلة”.

وتابع: “يجب البدء في حل الاسئلة التي يثق منها الطالب حتى ينجزها بشكل سريع”، مشددة على أهمية المراجعة بعد الانتهاء من حل الامتحان.