تغييرات متوقعة في تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو (فيديو)

قال الناقد الرياضي رامي بشاي، إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن كان مستاء بسبب ضغط المباراتين الأخيرتين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN TV” الأحد، أنه فور سفر الفريق لغينيا بيساو أجرى تمرينة واحدة للاعبي المنتخب وهي التمرينة الرئيسية قبيل يوم واحد من المباراة المقامة غدا.

وأوضح أن المنتخب الوطني يسعى للفوز غدا على غينيا بيساو للاقتراب خطوة ناحية التأهل لكأس العالم 2026، مشيرا إلى إمكانية إجراء تغييرات في التشكيلة الأساسية للمنتخب غدا بوجود بعض اللاعبين لكن لن تكون هناك تغييرات في طريقة اللعب عن المباراة الماضية.

منتخب مصر يستعد لمواجهة غينيا

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن لخوض رابع جولات التصفيات الافريقية المؤهله لكأس العالم ٢٠٢٦ عندما يحل ضيفاً على نظيره غينيا بيساو مساء غد الاثنين.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب 24 سبتمبر بدولة غينيا في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويخوض المنتخب الوطني المواجهه محتلا صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على جيبوتي وسيراليون ثم بوركينا فاسو بينما يخوض منتخب غينيا اللقاء محتلا الترتيب الثاني برصيد خمس نقاط.