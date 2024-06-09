الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كابتن غينيا السابق : محمد صلاح يظل نقطة القوة في منتخب مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث بوكوندجي كان نجم فريق نانت الفرنسي ومنتخب غينيا بيساو السابق عن مواجهة فريق بلاده أمام المنتخب الوطني المقبلة في تصفيات كأس العالم.

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وقال خلال تصريحات إعلامية صباحي اليوم الأحد لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي بالقناة الأولى:

كل الفرق في افريقيا تعرف بعضها ولكل مباراة حساباتها ومحمد صلاح نقطة قوة في منتخب مصر ولن نراقبه بشكل خاص خلال المباراة

منتخب مصر مرشح أول للتأهل لنهائيات بطولة كأس العالم ٢٠٢٦ وسنحاول ان نتمسك بآمالنا من اجل حجز المركز الثاني بالمجموعة والمباراتين القادمتين بالمجموعة ستحدد مصيرنا في المنافسة بشكل كبير

منتخبات السنغال و كوت ديفوار والجزائر ومصر ونيجيريا وغانا والمغرب وتونس بما لديهم من تاريخ وبما يمتلكون من لاعبين مميزين هي فرق الصف الاول والمرشحة بقوة للصعود للمونديال القادم.. ولكن مستويات المنتخبات في افريقيا حاليا متقاربة والجميع هدفه الوحيد الصعود لكأس العالم

الجميع يعرف حسام حسن في افريقيا وقدم بطولة امم افريقيا رائعة مع منتخب مصر حينما كان لاعبا في مسابقة كأس الامم نسخة ١٩٩٨ في بوركينا فاين.. وهو لاعب عظيم وله تاريخ كبير والكل يعرفه في افريقيا وايضا اوروبا .

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