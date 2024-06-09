المثلوثي يقود تشكيل تونس المتوقع لمواجهة ناميبيا في تصفيات كأس العالم

يخوض منتخب تونس الأول مباراة هامة وحاسمة مساء اليوم الأول عندما يحل ضيفاً على نظيره الناميبي في جنوب افريقيا ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويدخل نسور قرطاج مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز والإبتعاد بصدارة المجموعة للإقتراب خطوة كبيرة من حسم بطاقة التأهل للمونديال.

ويواجه المنتخب التونسي بقيادة مديره الفني منتصر الوحيشي صعوبات كبيرة تتمثل في غياب عدد من لاعبيه الأساسيين عن مباراة اليوم التي تقام دون حضور جماهيري.

ويفتقد المنتخب التونسي جهود المهاجم الأساسي سيف الدين الجزيري بعد إصابته العضلية خلال المعسكر المغلق للمنتخب، كما خسر الوحيشي تواجد ثنائي الوسط عيسى العيدوني ومحمد بن رمضان بعد إصابتهما في المباراة الأخيرة أمام غينيا الإستوائية.

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس في مباراة ناميبيا

ومن المنتظر أن يدخل منتخب تونس لقاء اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – علي العابدي.

خط الوسط: إلياس سخيري – غيلان الشعلالي – نادر الغندري.

خط الهجوم: الياس سعد – حمزة رفيعة – هيثم الجويني.

موعد مباراة منتخب تونس امام ناميبيا

تنطلق مباراة تونس وناميبيا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي، الخامسة بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا

تنقل مباراة منتخب تونس امام ناميبيا ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال عبر القناة الوطنية التونسية الأولى.