خبير تكنولوجيا المعلومات يحذر: "جراب" الموبايل "السيلكون" خطر

أكد أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن درجات الحرارة تؤثر بشكل كبير خاصة في فصل الصيف على بطارية الهاتف، لافتا إلى أنّ معظم فئات الشعب تستخدم "جراب هاتف" من الأنواع الثقيلة أو السميكة أو مصنوع من الجلد أو البلاستيك أو السيليكون.

ووأوضح "طارق"، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أن الأمر يؤدي إلى ارتفاع الحرارة المحيطة به في فترات الشتاء حتى، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المدى الكبير على سعة البطارية على المدى البعيد، مضيفًا: "جرابات الموبايل تقلية وهي لوحدها سبب في ارتفاع درجات الحرارة".

وكشف خبير تكنولوجيا المعلومات، أنه في البداية لابد من مراجعة الجرابات، ولابد أن تكون الجرابات تحمي الشاشة وبارزة عن الشاشة بمقدار بسيط، منوهًا بأن هذه الجربات الثقيلة مصنوعة من مادة تجعل الهواتف سريعة في ارتفاع درجات الحرارتها، مشيرًا إلى أن التحديثات الخاصة بالموبايل لها دور كبير في تحسين "سوفت وير" وبتحسن درجة الطاقة، محذرًا من العادة السيئة التي اعتاد عليها البعض خلال الفترة الحالية وهو وضع قطع من الثلج على الهاتف المحمول عند ارتفاع درجة حرارته.

وأشار إلى أنه عند ارتفاع درجة حرارة الموبايل، لابد أولًا نزع الجراب ووضع الهاتف المحمول في منطقة جيدة التهوية، لكي تساعد على تخفيف درجة الحرارة بشكل كبير، موضحًا أن يحذر من وضع الموبايل على الشاحن بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وسيتسبب في خطر كبير على الهاتف وعلى الشخص نفسه.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، "اللي بيلعبوا على الموبايل ألعاب تستهلك محتوى الجهاز الداخلي، وترتفع درجة حراراته ترتفع، وهذا خطر كبير عليهم لأنه يمكن يؤدي إلى أضرار كبيرة كانفحار البطارية"، محذرًا