تقارير: اليجري ينتظر الدوري الإنجليزي بعد رحيله عن يوفنتوس

حسم ماسيمليانو اليجري المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس الإيطالي موقفه من إمكانية تولي تدريب أحد الفرق بدوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “صن" الإنجليزية: أن اليجري تلقى بالفعل عدة عروض من أندية الدوري السعودي طوال الثلاث سنوات الماضية.

ويؤجل اليجري خطورة الإنتقال للعمل في الدوري السعودي بالوقت الحالي، حيث يفضل خوض تجربة التدريب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وربطت الصحيفة المدرب الإيطالي المخضرم بإمكانية تلقيه عروضاً من أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد أو توتنهام هوتسبير.

ويمتلك اليجري خبرات عريضة بعد تحقيقه العديد من الإنجازات رفقة البيانكونري كان آخرها حصد لقب ككأس إيطاليا في الموسم المنقضي.