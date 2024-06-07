أزمة يوفنتوس الايطالي تعرقل إتمام التعاقد مع ماسون جرينوود

يرغب الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الايطالي في الحصول على خدمات ماسون جرينوود جناح مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية



ونوهت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في تقرير لها اليوم الجمعة بأن يوفنتوس يرغب في ضم جرينوود ليشغل مركز الجناح في خطة 4-2-3-1 بناء على أفكار مدرب الفريق المرتقب تياجو موتا.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن جرينوود يدرك مدى إعجاب موتا به لذا لا يوجد لديه مانع من الانضمام إلى صفوف البيانكونيري.

ويريد يونايتد في الحصول على 40 مليون يورو ليتخلى دائما عن لاعبه الذي قضى الموسم الماضي معارا إلى خيتافي لكن يعاني يوفنتوس من أزمة مادية لذا يفكر النادي الإيطالي في إدخال لاعبه الشاب صامويل لينج جونيور ضمن الصفقة ليقلل من المبلغ المالي المعروض في ظل وجود اهتمام من توتنام وأستون فيلا باللاعب.