تفعيل مكتبي صحة بإسنا وأرمنت يعملان على مدار الساعة

أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بالأقصر عن تفعيل مكتب صحه بمركز إسنا، ومكتب صحة اخر بمركز ارمنت كلا منهما يعمل علي مدار ٢٤ ساعة لتكون مكاتب الصحة المختارة بالمحافظة

وأوضح وكيل الوزارة أن المكاتب التي تعمل علي مدار اليوم هي كالتالي :-

⬅ مكتب صحة ثان ( شارع الخليج متفرع من شارع التليفزيون بجوار مديرية الشئون الصحية ) ويقدم خدمات لإدارة البندر ، الطود ، الزينية ،البياضية ، القرنة.



⬅مكتب صحة ارمنت ( الجديد ) بارمنت الوبورات بشارع الشهيد عبدالرحمن بجوار بريد ارمنت ويقدم خدمات لإدارة ارمنت.



⬅ مكتب صحة إسنا بمقر مستشفى الرمد سابقا أمام معهد فني صحي اسنا ويقدم خدمات لإدارة اسنا

يأتي هذا في إطار حرص مديرية الصحة بالأقصر علي تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية وتيسيراً علي المواطنين بمركزى أرمنت وإسنا وتنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.