ضبط مدرس جمع 4 آلاف طالب داخل سنتر في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على مدرس يقوم بمراجعة نهائية لمادة الجيولوجيا، داخل سنتر دون موافقة الجهات المعنية، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا، بتواجد 4 آلاف طالب في الثانوية العامة بصالة حسن مصطفى، بدائرة القسم، لمراجعة مادة الجيولوجيا.

وتبين أن مدرس المادة يُدعى “ماجد، م”، يمتلك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ومنصة يوتيوب، لم يحصل على الموافقة من الجهات المعنية بتجميع الطلاب والتحصل على 85 جنيها من كل طالب نظير حضور المراجعة.

وألقي القبض على المدرس عقب انتهاء المراجعة وانصراف الطلاب، وتولت النيابة التحقيق.

هيئة قضايا الدولة تحصل على تعويض 12 مليون جنيه

نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم بمبلغ يجاوز الاثنى عشر مليون جنيه بخلاف الفوائد القانونية لصالح الدولة انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية، ومالها العام أمام جهات القضاء.

وترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 93 لسنة 2023 مدني كلي حكومة الغردقة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 250500 دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.

تأسيسًا على أن أحد المراكب البحرية شحطت بمنطقة محمية الجزر الشمالية مما أدى إلى تدمير الشعاب المرجانية بمنطقة الشحط، وهي منطقة تتميز بكثافة عالية من الشعاب المرجانية والأسماك المتنوعة فضلًا عن التنوع الحيوي، وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/3/2024 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ المطالبة تأسيسًا على ثبوت الخطأ في جانبهم.

الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ يجاوز الاثنى عشر مليون جنيه بموجب حكم لم يتم استئنافه حتى تاريخه بخلاف الفوائد القانونية.

سيارة نقل تصطدم بمحطة الأوتوبيس الترددي على الطريق الدائري بالمرج

اصطدمت سيارة نقل، صباح اليوم، بحواجز الأوتوبيس الترددي على الطريق الدائري، في منطقة القلج بالمرج، بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة للمرور إخطارا من قيادات الطريق، تضمن اصطدام سيارة نقل بالحواجز الخاصة بمحطة الأوتوبيس الترددي في القلج بالمرج على الطريق الدائري، بالاتجاه القادم من الزراعي إلى السلام والقاهرة الجديدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع حادث الطريق الدائري، حيث تبين اصطدام سيارة نقل بالحواجز الموجودة بمحطة الأوتوبيس الترددي بمنطقة القلج في المرج، بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وجرى رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق الدائري، حيث دفعت الإدارة العامة للمرور بالخدمات المرورية لسحب الكثافات المرورية على الطريق الدائري.