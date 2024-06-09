ضبط 4 أشخاص بينهم ثلاث مصابين في مشاجرة أبناء العمومة بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة بسبب خلافات سابقة على ملكية ماكينة ري بأرضهم الزراعية نتج عنها إصابة 3 عمال بجروح رضية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها ونقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها طرف أول "علي . ع . فز. س" 30 سنة مزارع وشقيقه "محمد . ع . ف . س" 24 سنة عامل و"عبده . ح . م . س" 65 ينة مزارع .

وطرف ثان "إبراهيم . ا . س . ا" 40 سنة عامل وشقيقه "محمد . ا . س . ا" 26 سنة عامل مصاباً بجرح رضي باليد اليسرى ونجلي عمومتهما "علي . ش . ع . ا" 40 سنة عامل مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم و"إبراهيم . م . ع . ا" 42 سنة عامل مصاباً بجرح رضي باليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم الطرفان أبناء عمومة يقيمون بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الأول بإحداث إصابات الطرف الثاني المنوه عنها بسبب خلافات سابقة بينهم علي ملكية ماكينة ري بأرضهم الزراعية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ربة منزل في منتصف العقد الرابع من العمر تعاني من مرض نفسي تقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة وتوفيت عقب وصولها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "شيماء . ب . ر . ح" 32 سنة ربة منزل الى مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفيت عقب وصولها تقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- والدها "بدوي . ر . ح . ا" 75 سنة بالمعاش وزوجها "هشام . ا . م . ا" 35 سنة عامل يقيمان بذات الناحية أفادا بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال مما نتج عنه وفاتها لسوء حالتها النفسيه بسبب إصابتها بمرض نفسي ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .