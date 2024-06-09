تنفس بعمق .. تمارين يومية لحماية مرضى الضغط من الاختلاطات
يعاني مرضى الضغط العديد من الامراض ولاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة على الانحاء كافة، لذلك توجد بعض التمارين اليومية التي تساعد المرضى في الحماية من الاختلاطات.
التنفس العميق:
اجلس أو استلقِ في مكان هادئ واستمتع بتنفس عميق بطيء. هذا يساعد في تنظيم ضغط الدم.
2. المشي البطيء:
قم بجلسات مشي متنظمة لمدة 30-45 دقيقة يوميًا. المشي البطيء ينظم ضغط الدم.
3. تمارين الرياضة الهوائية:
مارس تمارين هوائية خفيفة مثل السباحة أو ركوب الدراجات لمدة 30-45 دقيقة يوميًا.
4. تمارين الاسترخاء:
جرب تمارين اليوجا أو التأمل أو الاسترخاء العضلي التدريجي للمساعدة في تخفيف التوتر.
5. تناول الأطعمة الصحية:
التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف والمغذيات مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.
6. تقليل الملح والكافيين:
قلل من استهلاك الأطعمة المرتفعة في الملح والكافيين، حيث إنها قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
7. الحفاظ على وزن صحي:
الحفاظ على وزن صحي من خلال ممارسة التمارين وتناول نظام غذائي متوازن.
الحصول على قسط كافٍ من النوم:
8. الحصول على قسط كافٍ من النوم:
حاول الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة لتقليل التوتر والمساعدة في ضبط ضغط الدم.