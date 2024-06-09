الأحد 09 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

تنفس بعمق .. تمارين يومية لحماية مرضى الضغط من الاختلاطات

مرضى الضغط
مرضى الضغط

يعاني مرضى الضغط  العديد من الامراض ولاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة على الانحاء كافة، لذلك توجد بعض التمارين اليومية التي تساعد المرضى في الحماية من الاختلاطات.

txt

الفارس أحمد ناصر يحصد المركز الخامس ببطولة بيلبيرجين الدولية بهولندا

txt

سعر صرف العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأحد


التنفس العميق:
اجلس أو استلقِ في مكان هادئ واستمتع بتنفس عميق بطيء. هذا يساعد في تنظيم ضغط الدم.

2. المشي البطيء:

قم بجلسات مشي متنظمة لمدة 30-45 دقيقة يوميًا. المشي البطيء ينظم ضغط الدم.

3. تمارين الرياضة الهوائية:
مارس تمارين هوائية خفيفة مثل السباحة أو ركوب الدراجات لمدة 30-45 دقيقة يوميًا.

4. تمارين الاسترخاء:

جرب تمارين اليوجا أو التأمل أو الاسترخاء العضلي التدريجي للمساعدة في تخفيف التوتر.

5. تناول الأطعمة الصحية:

التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف والمغذيات مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.
6. تقليل الملح والكافيين:

قلل من استهلاك الأطعمة المرتفعة في الملح والكافيين، حيث إنها قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

7. الحفاظ على وزن صحي:

الحفاظ على وزن صحي من خلال ممارسة التمارين  وتناول نظام غذائي متوازن.
الحصول على قسط كافٍ من النوم:

8. الحصول على قسط كافٍ من النوم:

حاول الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة لتقليل التوتر والمساعدة في ضبط ضغط الدم.

مواد متعلقة

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الأحد

الفارس أحمد ناصر يحصد المركز الخامس ببطولة بيلبيرجين الدولية بهولندا

سعر صرف العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأحد

أسعار صرف الدولار أمام الجنيه صباح اليوم الأحد 9 يونيو 2024

رئيس اللجنة الأولمبية: مكافأة الفوز بميدالية ذهبية في الأولمبياد تصل لـ 5 ملايين جنيه

لاعب غينيا السابق : مصر تمتلك الأفضلية التاريخية علينا .. ونتسلح بالمحترفين
الجريدة الورقية