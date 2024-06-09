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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الفارس أحمد ناصر يحصد المركز الخامس ببطولة بيلبيرجين الدولية بهولندا

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكن الفارس احمد ناصر النجار من الفوز بالمركز الخامس في بطولة بيلبيرجن الدولية المقامة بدولة بهولندا  في منافسات ارتفاع 145 سم فئة النجمتين.

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وتقدم اتحاد الفروسية بتهانيه إلى الممثل المصري متمنياً للفارس دوام التألق .

على صعيد متصل حصد الفارس نائل نصار المركز الثالث و الميداليه البرونزية في بطولة الجائزه الكبري بفانكوفر - كندا فئه الاربع نجوم - علي جواده "دونفيير".

و الجدير بالذكر ان نائل كان قد فاز الأسبوع قبل الماضي بالميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبري فئه الخمس نجوم علي جواده "ايجور" في فانكوفر كندا.

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