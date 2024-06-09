رئيس اللجنة الأولمبية: مكافأة الفوز بميدالية ذهبية في الأولمبياد تصل لـ 5 ملايين جنيه

أعلن ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن خوضه للانتخابات القادمة مرتبط بالنجاح في أولمبياد باريس 2024.

ياسر إدريس : لا ينقصنا لاستضافة الأولمبياد سوى إدارة الملف

وقال ياسر إدريس، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد »، :" خوضي للانتخابات القادمة مرتبط بالنجاح في الأولمبياد، ولا أستطيع تزكية أحد لخلافتي في حالة إذا ما قررت عدم خوض الانتخابات المقبلة".



وأكمل ياسر إدريس : "جميع أعضاء اللجنة الأولمبية قادرين على رئاسة اللجنة ، وهم من سمحوا لي بالتواجد في هذا المنصب الحالي".

وأردف ياسر إدريس : " نحن لا ينقصنا لاستضافة الأولمبياد سوى إدارة الملف، ومصر لديها كافة الانشاءات والبنية التحتية التي تمكنها من استضافة الأولمبياد".

وقال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن مكافأة فوز أي رياضي مصري بميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024 قد تصل إلى 5 ملايين جنيه.

وأوضح ياسر إدريس، أن هناك لائحة مالية جديدة للأبطال في أولمبياد باريس 2024 تصل إلى ضعف لائحة أولمبياد 2020.

وتابع إن اللائحة المالية الجديدة أعدها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك اتفاق مع بعض الرعاة حول المكافآت المالية للأبطال في باريس 2024، لكي يصل ما يحصده صاحب الميدالية الذهبية إلى 5 ملايين جنيه، بجانب بعض الهدايا.



