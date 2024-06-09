الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد ظهور الأهلي المحلي الأول بعد التتويج الأفريقي

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد الفريق الأول لكره القدم بالنادي الأهلي لاستئناف مشواره المحلي في مسابقة الدوري الممتاز بملاقاة نظيره فاركو على ملعب برج العرب بالاسكندرية مساء يوم الجمعه المقبل الموافق 14 من شهر يونيو الجاري لحساب مؤجلات البطولة.

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وكان الجهاز الفني قد استغل فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من حالة الإجهاد، التي تعرض لها لاعبو الفريق بسبب توالي المباريات.

وخاض الأهلي حتى الآن 15 مباراة في الدوري ، بفارق 7 مباريات عن بيراميدز المتصدر.
ويعد هذا اللقاء هو الأول للفريق الأحمر بعد حصده لقب بطوله دوري ابطال افريقيا للمره 12 في تاريخه بالفوز على نظيره الترجي الرياضي التونسي.

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