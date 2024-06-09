موعد ظهور الأهلي المحلي الأول بعد التتويج الأفريقي

يستعد الفريق الأول لكره القدم بالنادي الأهلي لاستئناف مشواره المحلي في مسابقة الدوري الممتاز بملاقاة نظيره فاركو على ملعب برج العرب بالاسكندرية مساء يوم الجمعه المقبل الموافق 14 من شهر يونيو الجاري لحساب مؤجلات البطولة.

وكان الجهاز الفني قد استغل فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من حالة الإجهاد، التي تعرض لها لاعبو الفريق بسبب توالي المباريات.

وخاض الأهلي حتى الآن 15 مباراة في الدوري ، بفارق 7 مباريات عن بيراميدز المتصدر.

ويعد هذا اللقاء هو الأول للفريق الأحمر بعد حصده لقب بطوله دوري ابطال افريقيا للمره 12 في تاريخه بالفوز على نظيره الترجي الرياضي التونسي.