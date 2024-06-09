أبوالدهب: أتوقع مشاركة هذا اللاعب.. وأداء المنتخب سيختلف أمام غينيا بيساو

قال مصطفى أبو الدهب، نجم المصري البورسعيدي السابق، أن منتخب مصر قدم مباراة جيدة أمام بوركينا فاسو.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

أضاف مصطفى أبو الدهب في تصريحات مع الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية"ten": " أؤيد قرار حسام حسن بالدفع بمحمد الشناوي أمام بوركينا فاسو".

وواصل :"محمد الشناوي يتحمل مسؤولية هدف بوركينا بنسبة 80%، ولكن اللاعب انقذ المنتخب في أكثر من فرصة".

وأوضح :" اتوقع خوض منتخب مصر لمباراة غينيا بيساو بطريقة أداء مختلفة، ومحمد حمدي سيتواجد في التشكيل الأساسي للفراعنة".

ووصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بعثة منتخب مصر الأول، مدينة بيساو عاصمة غينيا بيساو استعدادا لمواجتهم غدا الإثنين في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة حرص على التواجد في مطار القاهرة لتوديع اللاعبين قبل السفر لغينيا بيساو .

ويترأس بعثة منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و رئيس البعثة، ة خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ، كما تواجد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة من أجل الاطمئنان على اجراءات سفر البعثة .

حصد منتخب مصر تسع نقاط في صدارة المجموعة من أصل ثلاث مباريات خاضها.

وكان منتخب مصر خاض مرانه أمس السبت في القاهرة قبل أن يتجه مساء اليوم نفسه إلى مطار القاهرة للسفر إلى غينيا بيساو.