تجديد حبس متهم هتك عرض شقيقته البلهاء 15 يوما بالمنيا

في واقعة استنكرها القاصي والداني من اهالي المنيا ، إثر قيام شقيق بهتك عرض شقيقته ( البلهاء ) والتي حملت منه سفاحا ، حيث أصدر قاضي التحقيق في المنيا ، قرارًا بتجديد حبس متهم بهتك عرض شقيقته "البلهاء" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن حملت سفاحًا منه ، وأنجبت طفلًا من زنا المحارم.

وكانت النيابة العامة بمركز المنيا قد فتحت تحقيقًا موسعًا في الواقعة، بإشراف المستشار أحمد عطية المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا الكلية، وقد تم إبلاغ خط نجدة الطفل، وأمرت النيابة بعرض المتهم والمجني عليها على الطب الشرعي ، كما استطلعت رأي الجهة الصحية حول آلية قيد المولود، وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لتحديد مدى قواها العقلية، وذلك طبقًا لقانون حماية المريض النفسي.

وذكر تقرير مفتش صحة المنيا، الدكتور هاني إسحاق شحاتة ، أن قيد المولود من زنا المحارم يتم بأسماء اعتبارية للأب والأم ، وفقًا لقانون حماية الطفل في مادته 22، كما أوصى الدكتور شحاتة بإيداع المجني عليها ، في إحدى مصحات الأمراض العقلية.

وفي سياق آخر، امرت النيابة العامة بمركز المنيا ، بحضور المستشار محمد عاطف نجيب وكيل نيابة قسم المنيا، بحبس ممرضة تدعى " م.س.ح "، 4 ايام على ذمة التحقيقات، بتهمة التزوير فى محررات رسمية وتقديمها لجهة عملها وحصولها على مبالغ مالية بدون وجه حق، واشرف المستشار احمد قورة رئيس النيابة على التحقيقات وتم اخطار المستشار احمد عطيه المحامى العام لنيابات جنوب المنيا بالواقعة.

وخلال التحقيقات وسماع اقوالها، نكرت المتهمة انها قامت بتزوير تلك الشهادات واضافت انها توجهت للجنة الطبية العامة بالقومسيون الطبي بهئية التامين الصحى فرع المنيا وحصلت على 7 اجازات مرضية كانت بداية الإجازة الأولى فى اليوم الأول من شهر سبتمبر عام 2022 ، حيث كانت تعانى من نزيف اثناء الحمل ، و بعدها انزلاق غضروفى وبناء عليه حصلت على تلك الإجازات وطالبت بسداد المستحقات التى تقاضتها ، بدون وجه حق من جهة عملها خلال الإجازة العاميين الماضيين ، والتى قدرت ب 101الف جنيها ، و قامت بتسديد تلك المبالع للجهة المعنية.