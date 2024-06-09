جوميز يكتفى بوديتى النصر والبنك..وإصابة جديدة في الزمالك

رفض البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إقامة أى مباريات وديه أخرى فى إطار الاستعداد للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر يوم الجمعه المقبل باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر والمؤجل من الجوله ال١٢ لبطولة الدورى الممتاز خاصة أنه يريد الاطمئنان على سلامة لاعبيه الدوليين المتواجدين بالمنتخبات.

وحرص المدير الفني فى لقاء البنك الأهلي على منح الفرصه لعدد كبير من الشباب بهدف الاعتماد مستقبلا على عدد منهم وهم محمود الشناوي وعمر عبد العزيز حارسا المرمى والسيد الغديري وعبد الرحمن على وأيمن الجزار وطارق علاء ومازن عادل ومحمد سامح وحازم أسامه وعبد الرحيم إيشو بالإضافة لمشاركته كل من سيف جعفر وسيد نيمار ومحمد عاطف وأشرف روقا.

من ناحيته أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق إن مصطفى الزناري مدافع الأبيض تعرّض لإجهاد في العضلة الخلفية خلال ودية البنك الأهلي وأن الجهاز الطبي فضل عدم المجازفة باللاعب وتم استبداله على الفور.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن محمد عاطف لاعب الفريق تعرض لإصابة بكدمة في الركبة خلال الودية أيضا وحالته مطمئنة.