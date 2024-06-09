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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أيمن يونس يدعم حسام حسن: قرار إشراك الشناوي سليم.. وينتقد إمام عاشور

الشناوي
الشناوي

أوضح أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، أن هبوط معدلات اللياقة البدنية للاعبي المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو، تسبب في تراجع الأداء الفني في الشوط الثاني.

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وأنتصر منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

أضاف أيمن يونس في تصريحات مع الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية"ten": " كنت أتمنى توظيف محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن، لزيادة الفاعلية الهجومية على مرمى بوركينا فاسو".

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وواصل:"الهبوط البدني للاعبي المنتخب الوطني، وراء تراجع الأداء في الشوط الثاني، واتوقع تغيير طريقة الأداء في مباراة غينيا بيساو القادمة".

وأضاف:" إمام عاشور افتقد للأداء الجماعي، وحسام حسن أصاب بالاعتماد على محمد الشناوي في مباراة بوركينا فاسو".

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