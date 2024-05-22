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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد عواد: أتمنى تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي

أكد محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك أنه يتمني تتويج فريق الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

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وقال محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" أتمنى أن يفوز فريق الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ولا نخشي مواجهة أي فريق في بطولة السوبر الإفريقي في الفترة المقبلة".

وأضاف:" الأهلي والترجي التونسي لهما كل الاحترام والتقدير بعد الوصول إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا ولا ننظر إلى أسماء المنافسين في مباراة السوبر الإفريقي ".

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