عدلي القيعي: "الأهلي يحصل كل يوم على عقد رعاية جديد"

أكد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي أن القلعة الحمراء تحصل على عقود رعاية جديدة بشكل مستمر نظرًا للشعبة الكبيرة التي يتمتع بها النادي والتاريخ الكبير والعريق له.

وقال القيعي في تصريحاته خلال برنامج الكورة مع فايق المذاع على قناة إن بي سي مصر 2: " الأهلي يحصل كل يوم على عقد رعاية جديد، وهذا أمر منطق نتيجة الشعبية العريضة له في مصر ".

وأضاف القيعي: " هناك إحصائية تؤكد بأن 75% من مشجعي الكورة في مصر أهلاوية، وهذا سبب حصة الأهلي الكبرى من حقوق البث، وكذلك الحصول على أعلى وأفضل حقوق رعاية ".

ميدو: الأهلي يتفوق على الزمالك في حقوق الرعاية

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن النادي الأهلي يتفوق على الفارس الأبيض في حقوق الرعاية خلال السنوات الأخيرة وهذا أمر منطقي.

وقال ميدو: " الأهلي يتفوق على الزمالك في حقوق الرعاية وهذا أمر منطقي نتيجة لتفوق الأهلي الكبير خلال السنوات الأخيرة ".

ونجح الأهلي في الاستحواذ بشكل أكبر على البطولات على المستوى المحلي والقاري في السنوات الأخيرة، وهذا ما جعله يستحوذ على الحصة الأكبر من حقوق الرعاية.

كما أشار ميدو إلى أن حقوق البث يكون للأهلي نسبة كبيرة منها نظرًا للشعبية الكبيرة التي يمتلكها والأفضلية على مستوى البطولات والتاريخ الكبير الذي يتمتع به النادي.