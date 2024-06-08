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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف مقر قيادة كتيبة في بيت هلل براجمة ‏صواريخ "فلق 2"

مقر قيادة كتيبة في
مقر قيادة كتيبة في بيت هلل

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، مقرّ قيادة "كتيبة السهل" في ثكنة "بيت هلل"، بصواريخ "فلق 2"، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية ضدّ القرى والبلدات الجنوبية، مواصلةً إسناد المقاومة في قطاع غزة.

 

استهدفنا بالصواريخ جنود اعتدوا بالقذائف الفوسفورية على بلدة راميا

وفي وقت سابق، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي كانت ‏تعتدي بالقذائف الفوسفورية وتُشعل الحرائق في الأحراش مقابل بلدة راميا بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات ‏مباشرة.

 

وقال حزب الله في بيانه: استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (10:35) من ليل يوم السبت 8-6-2024 مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي كانت ‏تعتدي بالقذائف الفوسفورية وتُشعل الحرائق في الأحراش مقابل بلدة راميا بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات ‏مباشرة


 

 

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