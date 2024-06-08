تفاصيل واقعة ذبح طفلة تبلغ من العمر 6 أشهر باسوان

شهدت قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم السبت، حالة من الحزن والآسى بعد واقعة ذبح طفلة تبلغ من العمر 6 أشهر.



وبعد ساعات قليلة من الواقعة تمكنت الجهات المعنية من كشف الغموض وراء واقعة مقتل رضيعة ذبحًا فى قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو شمال أسوان.



وتبين أن أحد أقارب الطفلة الرضيعة من الدرجة الأولى يتعاطى المخدرات، وأثناء تأثره بالجرعات المخدرة حمل الرضيعة وذبحها بطريقة وحشية جدًا وخالية تمامًا من الرحمة والقاها داخل القرية وفر هاربًا.

ويكثف رجال مباحث مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان، جهودها للقبض علي المتهم فى واقعة ذبح طفلة بقرية بنبان التابعة لدائرة المركز.

وشهدت قرية بنبان التابعة لمركز دراو شمال محافظة أسوان فرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها، حيث تمكن رجال المباحث من تهدئة الأوضاع واستقرارها بشكل كبير داخل القرية بعد وقوع الجريمة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.