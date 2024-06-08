محافظ أسوان يتابع رفع درجة الاستعداد بالمواقع الخدمية

لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة..

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الأجهزة والجهات المعنية لتنفيذ توجيهاته بشأن رفع درجة الإستعداد بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات وفرق الإسعاف والحماية المدنية والمحليات لمواجهة موجات إرتفاع درجات الحرارة العالية التى تشهدها المحافظة منذ أيام لتسجل أعلى درجات الحرارة فى العالم، بهدف التعامل والتدخل الفورى مع أى حالات طارئة ضمن دواعى إنقاذ الحياة.

موضحاً بأنه جارى التنسيق مع وزارة الكهرباء لإستثناء المحافظة من خطة تخفيف الأحمال، وخاصة فى ظل درجات الحرارة المرتفعة والغير مسبوقة، وهو الذى يتكامل بأهمية ترشيد إستهلاك الكهرباء فى إنارة الشوارع والمنشآت العامة والمبانى الحكومية والمولات التجارية، دون التأثير على المواطنين فى المنازل والمواقع الخدمية الحيوية.

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه تم التوجيه خلال الإجتماع التنسيقى الذى ترأسه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود، ورفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة تداعيات فصل الصيف من خلال مراعاة إنتظام المرافق العامة من تدفق مياه الشرب للمناطق السكنية المختلفة، وخاصة الواقعة على مرتفعات جبلية والنقاط الساخنة، وتحسين ضغوط مياه الشرب بمختلف المناطق والقضاء على ضعفها وإنقطاعها وإنتظامها بشكل مستمر لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

مشيراً إلى أنه بالتوازى تم تكليف فرق مكافحة الملاريا التابعة لمديرية الصحة بزيادة معدلات الرش للمبيدات لمكافحة الناموس والحشرات الطارئة والزاحفة أيضاً.

وناشد أشرف عطية المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصة خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الخامسة مساءاً، تجنباً للإصابة بالإجهاد الحرارى وحالات الإغماء وغيرها من أمراض الصيف .