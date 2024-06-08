محافظة أسوان تنسق مع الكهرباء لاستثنائها من خطة تخفيف الأحمال

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود الأجهزة والجهات المعنية لتنفيذ توجيهاته بشأن رفع درجة الإستعداد بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات وفرق الإسعاف والحماية المدنية والمحليات لمواجهة موجات ارتفاع درجات الحرارة العالية التى تشهدها المحافظة منذ أيام، والتي سجلت أعلى درجات الحرارة في العالم، بهدف التعامل والتدخل الفورى مع أى حالات طارئة ضمن دواعي إنقاذ الحياة.

وأوضح محافظ أسوان، أنه جارِ التنسيق مع وزارة الكهرباء لاستثناء المحافظة من خطة تخفيف الأحمال، وخاصة فى ظل درجات الحرارة المرتفعة الغير مسبوقة، وهو الذي يتكامل بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء فى إنارة الشوارع والمنشآت العامة والمبانى الحكومية والمولات التجارية، دون التأثير على المواطنين فى المنازل والمواقع الخدمية الحيوية.

وأكد عطية، أنه وجه خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه بضرورة تكثيف الجهود، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات فصل الصيف من خلال مراعاة انتظام المرافق العامة من تدفق مياه الشرب للمناطق السكنية المختلفة، خاصة الواقعة على مرتفعات جبلية والنقاط الساخنة، وتحسين ضغوط مياه الشرب بمختلف المناطق والقضاء على ضعفها وانقطاعها وانتظامها بشكل مستمر لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

وناشد أشرف عطية محافظ أسوان، المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الخامسة مساء، تجنباً للإصابة بالإجهاد الحراري وحالات الإغماء وغيرها من أمراض الصيف.