عاجل
انتحار جندي إسرائيلي بعد عودته من معارك قطاع غزة.. صورة ابو عبيدة: بعد تحرير الأسرى سيتأثر باقي الموجودين لدى المقاومة حزب الله: استهدفنا بالصواريخ جنود اعتدوا بالقذائف الفوسفورية على بلدة راميا
السبت 08 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حركة شباب الثأر تنشر مشاهد إطلاق رشقة صاروخية على قاعدة حتسريم الجوية

لحظة استهداف قاعدة
لحظة استهداف قاعدة حتسريم الجوية

نشر حركة شباب الثأر والتحرير الفلسطينية، مشاهد من إعداد وإطلاق رشقة صاروخية على قاعدة حتسريم الجوية، رداً على مجازر العدو بحق أبناء شعبنا الأبرياء في مخيم النصيرات.

 

مجزرة مخيم النصيرات نتج عنها  120 شهيد مدني فلسطيني

وأفادت مصادر تابعة للمقاومة الفلسطينية، بأن عملية تحرير الاسرى الأربعة الإسرائيليين، نفذت عبر الرصيف البحري الأمريكي، حيث دخلت قوات خاصة في ملابس مدنية عبر شاحنه مساعدات، ونفذت مجزرة نتج عنها 120 شهيد مدني فلسطيني. 

وأضافت المصادر، أن العملية هدفت ضرب منطقة تواجد فيها 4 أسرى صهاينة داخل المخيم ، و يقوم سلاح الجو بتوجيه ضربات مركزة و متتالية تسمح لوحدة قوات خاصة بلباس مدني الدخول لمكان احتجاز الاسرى و سحبهم.
 

وسائل إعلام كشفت دور أمريكا في تحرير الأسرى 

وقال حركة حماس، إن وسائل إعلام أمريكية وعبرية، كشفت مشاركة أمريكية في العملية الإجرامية التي نُفِّذَت اليوم، مما يثبت مجدداً، دور الإدارة الأمريكية المتواطئ، ومشاركتها الكاملة في جرائم الحرب التي تُرتَكب في قطاع غزة، وكذِب مواقفها المُعلَنة حول الوضع الإنساني، وحرصها على حياة المدنيين، وندعو شعوبنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى مزيد من الضغط، وتصعيد الحراك المندِّد بالعدوان والإبادة في غزة.
 

مواد متعلقة

قيادي في حماس: العدو يحاول إخفاء خسائره الحقيقية في عملية تحرير الأسرى

أفيخاي: لم تدخل قوات خاصة مخيم النصيرات عبر الرصيف الأمريكي لتحرير الأسرى

فتح: مجزرة مخيم النصيرات وصمة عار لن تُمحى عن منظومة الاحتلال وداعميها

سرايا القدس تقصف غلاف غزة.. وحزب الله يضرب مستعمرة المطلة

حركة فتح: شعبنا الفلسطيني سيفشل جميع مشاريع التصفية 

حركة المجاهدين الفلسطينية: مشاركة أمريكا بمجزرة النصيرات تأكيد على أنها عدو أصيل

أبو عبيدة: ما نفذه الاحتلال في النصيرات جريمة وأول المتضرر بها أسراه

قوات دخلت عبر الرصيف الأمريكي في شاحنة مساعدات..  تفاصيل تحرير الأسرى الإسرائيليين
الجريدة الورقية