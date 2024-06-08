اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺎس: اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺘﺤﺴين تجربة اﻟﺮﻛﺎب وزﻳﺎدة ﺧﻄﻮط اﻟﻄﻴﺮان ﻟﺪول اﻟﻘﺎرة اﻟﺴﻤﺮاء

خلال اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية

إشادة دولة غينيا لوزارة الطيران المصرية بجهود مصر للطيران بنقل حجاج كوناكرى

وتعزيز العلاقات المصرية مع دول القارة السمراء

مصر للطيران تفوز بنقل أكثر من ١٥ ألف حاج من غينيا ومالى إلى الأراضى المقدسة بعد منافسة قوية مع كبرى شركات الطيران العربية والأفريقية

«زكريا»: سعداء بثقة الدولتين فى إمكانيات الناقل الجوى المصرى لنقل الحجاج ونؤكد على تحمل المسئولية وتلبية رغبات ركابنا حول العالم

«موسى»: تسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج الأفارقة المسافرين على رحلاتنا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وذلك بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، ومحمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، واللواء إسلام رضوان، مدير إدارة الأزمات بهيئة عمليات القوات المسلحة، ومنة فريد، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع العلاقات الخارجية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.. واستهل رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى اجتماع اللجنة الخاصة بالعلاقات المصرية الأفريقية، والتى جاء تشكيلها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف تعزيز أوجه العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، وتوطيد أواصر التعاون المشتركة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن تشكيل اللجنة الخاصة بالعلاقات المصرية الأفريقية، وما تضمه من تمثيل لمختلف الوزارات والجهات المعنية، إنما يأتى فى إطار تعزيز أوجه التعاون فى مختلف المجالات، وعلى الأخص السياسى، والاقتصادى منها، مُضيفاً: اللجنة بتشكيلها هذا من شأنه أن يضمن استمرار التواصل لاستعراض ومتابعة أوجه التعاون المصرى مع مختلف الدول الأفريقية، كما أنه يعزز من دور القطاع الخاص فى توطيد العلاقات المصرية الأفريقية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دول القارة الأفريقية، وذلك عبر الوجود المصرى القوى فى مختلف التجمعات والمنظمات الأفريقية التى تلعب دوراً محورياً فى تحقيق التنمية المُستدامة بالقارة.

الحصة السوقية

واستعرض وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس حلمى حركة السفر جواً من وإلى دول القارة الأفريقية، مُستعرضاً الحصة السوقية لشركات الطيران فى الحركة المباشرة وغير المباشرة لدول القارة الأفريقية، وخطة شركة مصر للطيران لزيادة حركة الطيران بين مصر والدول الأفريقية، مؤكداً الاهتمام بزيادة عدد خطوط الطيران إلى دول القارة.

وعرض الوزير عددا من المقترحات لتعزيز حركة الطيران بين مصر ودول القارة الأفريقية، وما يتعلق بتحسين تجربة الراكب الأفريقى.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة متابعة كافة المقترحات التى تناولها الاجتماع خاصة جهود تيسير منح التأشيرات ومنح التسهيلات لاستضافة الفعاليات الأفريقية.

إشادة غينية لمصر للطيران

وفى هذا السياق وفى إطار الجهود التنسيقية والداعمة التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى ممثلة فى شركة مصر للطيران، أشاد «أمادو أورى باه» رئيس وزراء دولة غينيا وكل من وزير الخارجية ووزير الدولة للشئون الدينية بدولة غينيا بدور الناقل الوطنى مصر للطيران فى نقل حجاج كوناكرى مباشرة إلى الأراضى المقدسة لهذا العام، وذلك بعد غياب ١٢ عاماً عن السوق الغينى. هذا وقد تمت الإشادة بدور الناقل الوطنى خلال الاحتفال الذى تم لتوديع أفواج الحج الرسمى بدولة غينيا من مطار كوناكرى إلى مطار المدينة المنورة خلال سفرهم على متن رحلات مصر للطيران، بحضور كل من سفراء مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات بغينيا ولفيف من كبار المسئولين بالدولة. حيث أعرب الحضور عن سعادتهم بعودة مصر للطيران إلى السوق الغينى، كما أشادوا بمستوى الخدمة المتميزة التى تقدمها مصر للطيران لنقل حجاج كوناكرى على أحدث طائراتها من طراز بوينج B787-9 Dreamliner، وكذلك دور الشركة الوطنية فى تعزيز العلاقات المصرية مع دول القارة السمراء.

مناقصة عالمية

جدير بالذكر أن مصر للطيران قد فازت بمناقصة عالمية لنقل ١٥ ألف حاج من حجاج دولتى غينيا ومالى على متن أكثر من ٥٠ رحلة خاصة مباشرة فى مرحلة الذهاب التى تستمر حتى ٧ يونيو الحالى، وبالمثل فى مرحلة العودة التى من المقرر أن تبدأ فى ٢٢ يونيو الجارى.

ونجحت الشركة الوطنية مصر للطيران فى موسم حج هذا العام ٢٠٢٤م/١٤٤٥ هجرى فى الفوز بنقل أعداد الحج الرسمى لدولة غينيا بعد غياب ١٢ عاما عن هذا السوق الهام وذلك بعد منافسة قوية مع كبرى شركات الطيران العربية والأفريقية للفوز بهذه المناقصة الدولية، أكد ذلك المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف "زكريا" أنه بناء على توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بتوسيع خدمات السفر للناقل الوطنى خاصة داخل الأسواق الأفريقية بتقديم أفضل خدمة بأنسب سعر، تمكنت مصر للطيران من الفوز هذا العام بنقل أكثر من ١٥ ألف حاج من حجاج دولتى غينيا ومالى إلى ومن المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام ويعد ذلك تأكيدا على ريادة الشركة الوطنية داخل القارة السمراء كونها أول شركة طيران انشئت فى أفريقيا والسابعة على مستوى العالم منذ السابع من مايو عام ١٩٣٢.

يحيي-زكريا

وأعرب زكريا عن سعادته بثقة حكومتى دولتى غينيا ومالى فى إمكانيات الناقل الجوى المصرى لنقل حجاج الدولتين، مؤكدا قدرة مصر للطيران على تحمل هذه المسئولية وتلبية رغبات جميع عملائها حول العالم وبخاصة فى موسم الحج.

تسخير كافة الإمكانيات

وأضاف الطيار محمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذى المنتدب لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية قائلا: يشرفنا أن نسخر كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج الأفارقة المسافرين على متن رحلاتنا هذا العام لأداء هذه الفريضة المباركة سواء على متن شبكة خطوطنا المنتظمة أو رحلاتنا الخاصة أو المسافرين عبر الترانزيت، حيث من المقرر أن تسير مصر للطيران ٣٣ رحلة خاصة مباشرة من مطار كوناكرى بغينيا إلى مطار المدينة المنورة لنقل ١٠٢٠٠ حاج فى مرحلة الذهاب اعتبارا من يوم الجمعة ٢٤ مايو الماضى حتى ٦ يونيو الجارى، على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلى كوناكرى اعتبارا من ٢٢ يونيو وحتى ٥ يوليو القادم.

كما تسير مصر للطيران أيضاً عدد ١٧ رحلة خاصة مباشرة من مطار باماكو بدولة مالى إلى مطار المدينة المنورة لنقل ٥٢٥٠ حاجا اعتبارا من اليوم الخميس ٢٣ مايو وحتى ٢ يونيو على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلى مطار باماكو اعتبارا من ٢٢ يونيو وحتى ٣ يوليو القادم، وسوف يتم تشغيل رحلات باماكو وكوناكرى بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 المعروفة باسم طائرة الأحلام التى تتميز بأعلى مستويات الراحة والرفاهية وتتسع لعدد ٣٠٩ ركاب.

وانطلقت أولى رحلات الجسر الجوى لمصر للطيران يوم الأربعاء ٢٩ مايو وفى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على إتمام استعداداتها وتكثيف جهودها التنسيقية لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لضيوف الرحمن للخروج بموسم حج ناجح ومشرف، أعلنت وزارة الطيران المدنى بكافة هيئاتها وشركاتها التابعة عن جاهزيتها لبدء موسم حج لهذا العام (١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤م)، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات والوزارات المعنية ممثلة فى وزارة الداخلية والخارجية والأوقاف والسياحة والصحة والمالية وكذلك التنسيق الفعال مع السلطات السعودية لتوفير كافة سبل الراحة والدعم لحجاج بيت الله الحرام.

تنسيق كامل

محمد موسى

وفى هذا السياق، وجّه الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات والتسهيلات المُقدمة لضيوف الرحمن خلال مرحلة السفر من المطارات المصرية إلى الأراضى المُقدسة، وذلك لضمان انسيابية الرحلات وانتظاميه التشغيل لرحلات جدة والمدينة المنورة التى تُسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية والشركات الأخرى العاملة خلال الموسم الحالى، مؤكداً أن وزارة الطيران المدنى تعمل فى ضوء خطة متكاملة ومُحكمة قد تم وضعها مُسبقاً للتنسيق مع كافة الجهات لتوفير جميع التسهيلات للحجاج بمطار القاهرة الدولى وبالمطارات المصرية.