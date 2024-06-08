227 قتيلا ضحايا قرية ود النورة السودانية

ارتفع عدد ضحايا قرية ود النورة بولاية الجزيرة وسط السودان، إلى 227 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى 300 شخص.

وأفاد متحدث باسم لجان مقاومة ود النورة في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بمدينة بورتسودان، بأن نازحي المنطقة يعيشون أوضاعا اقتصادية بالغة السوء بمدينة المناقل التي نزحوا إليها.

وكان الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع يوم الأربعاء على قرية ود النورة، قد فجّر إدانات عدة من جهات أممية ودولية، بعدما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وهذا الهجوم هو الأكبر في سلسلة تشمل عشرات الهجمات شنتها قوات الدعم السريع على قرى صغيرة في أنحاء ولاية الجزيرة الزراعية بعدما سيطرت قوات الدعم السريع على العاصمة ود مدني في ديسمبر.

وقال الجيش السوداني يوم الخميس إنه سيرد ردا قاسيا على الهجوم.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش ندد بشدة بالهجوم.

من جانيه، وصف وزير الصحة بولاية الجزيرة، أسامة عبد الرحمن، الوضع الصحي في هذه المنطقة من السودان بالكارثي، مشيراً إلى أنّ أغلب وفيات القرية من النساء والأطفال.

وقال المسؤول السوداني إن 90% من السكان نزحوا إلى القرى المجاورة جراء العنف الذي مارسته قوات الدعم السريع ضد المواطنين، لافتا إلى أنه تمت سرقة 160 سيارة، وتم نقل الجرحى عبر الدواب إلى مستشفى المناقل.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، وجه بتحديد فترة زمنية لإنهاء المعركة مع قوات الدعم السريع، وتوفير سلاح متطور لطرد ما أسماها الميليشيا من الإقليم الأوسط ومن ثم بقية الولايات.