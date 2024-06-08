منع منتقد كاغامي من السباق الرئاسي في رواندا

منعت ديان رويغارا، وهي منتقدة صريحة للرئيس الرواندي بول كاغامي، من الترشح للانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

الانتخابات الرئاسية في رواندا

ولم تتم الموافقة إلا على كاغامي واثنين من السياسيين الآخرين، هما فرانك هابينيزا من حزب الخضر الديمقراطي وفيليب مباييمانا المستقل، من قبل الهيئة الانتخابية.

ولجأت رويغارا، التي استبعدت أيضا من استطلاع عام 2017، إلى "إكس"، تويتر سابقا، للتعبير عن خيبة أملها كاغامي.

عن ديان رويغارا؟

"لماذا لا تسمح لي بالركض؟ هذه هي المرة الثانية التي تخدعني فيها من حقي في الحملة".

وكانت المرأة البالغة من العمر 42 عاما، وهي زعيمة حركة إنقاذ الشعب، قد قالت في وقت سابق لبرنامج نيوزداي على بي بي سي إنها كانت تأمل في أن تكون قادرة على الوقوف هذه المرة.

وقالت: "أنا أمثل الغالبية العظمى من الروانديين الذين يعيشون في خوف ولا يسمح لهم بالحرية في بلدهم".

"يتم تصوير رواندا على أنها بلد ينمو فيه الاقتصاد. لكن الأمر مختلف على أرض الواقع، يفتقر الناس إلى أساسيات الحياة والغذاء والماء والمأوى".

لكن عند إصدار القائمة المؤقتة للمرشحين، وأوضحت اللجنة الانتخابية، أن رويغارا فشلت في تقديم الوثائق الصحيحة لإثبات أنه ليس لديها سجل جنائي.

وقالت أيضا إنها فشلت في إظهار أن لديها ما يكفي من الدعم في جميع أنحاء البلاد للترشح.

ونقل عن أودا غاسينزيغوا، رئيس اللجنة الانتخابية، قوله "فيما يتعلق بشرط الحصول على 600 توقيع على التوقيعات، لم تقدم ما لا يقل عن 12 توقيعا من ثماني دوائر".

والسبب الآخر الذي قدمته اللجنة هو أن رويغارا فشلت في إثبات أنها رواندية بالولادة. كانت تحمل الجنسية البلجيكية ذات مرة لكنها تنازلت عنها في عام 2017 قبل محاولتها الأخيرة لتصبح مرشحة.

لكن رويغارا قالت لبي بي سي إنها ولدت في رواندا ورفضت جميع الأسباب الأخرى لرفض ترشيحها.

وتلقت اللجنة الانتخابية الوطنية في رواندا ما مجموعه تسعة طلبات للترشح للرئاسة. سيتم الإعلان عن قائمتهم النهائية يوم الجمعة المقبل لأنها لا تزال تنظر في الطعون المقدمة في وقت مبكر من العملية - على الرغم من أنه في هذه المرحلة فات الأوان لزعيم PSM للاستئناف.

في عام 2017 تم منعها بعد اتهامات بتزوير توقيعات المؤيدين لطلبها.

وسجنت السيدة رويغارا لأكثر من عام، ولكن تمت تبرئته في عام 2018 من تهم التحريض علي التمرد والتزوير، وقالت إن الاتهامات ذات دوافع سياسية.

وفي مارس، أصدرت محكمة رواندية عرقلة جهود شخصية المعارضة البارزة فيكتوار إنغابير لرفع الحظر، على ترشحها في الانتخابات الرئاسية.

أطلق سراحها في عام 2018 بعد أن أمضت ثماني سنوات في السجن بتهمة تهديد أمن الدولة و "التقليل من شأن" الإبادة الجماعية عام 1994.

في رواندا، يمنع الأشخاص الذين سجنوا لأكثر من ستة أشهر من الترشح للانتخابات.

وكان المرشحان اللذان تمت الموافقة عليهما - السيد هابينيزا و مباييمانا هما المرشحان الوحيدان اللذان تمت الموافقة عليهما للترشح ضد كاغامي في انتخابات عام 2017.

كاغامي يترشح لولاية رابعة، مما قد يمدد رئاسته إلي ما يقرب من ثلاثة عقود يجب أن يفوز.

فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2017 بما يقرب من 99٪ من الأصوات.

وواجه الرئيس البالغ من العمر 66 عاما انتقادات من جماعات حقوقية لقمعه المعارضة.

لكنه دافع دائما بشراسة عن سجل رواندا في مجال حقوق الإنسان، قائلا إن بلاده تحترم الحريات السياسية.