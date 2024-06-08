"تنمية الأسرة المصرية": المرأة تعيش عصرها الذهبي بعد ثورة 30 يونيو

تحدثت الدكتورة إنجي اليماني، منسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، عن جهود الدولة المصرية لدعم صحة المرأة، موضحّا أن تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل بدأ بعد 30 يونيو، وأن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي بعد ثورة 30 يونيو.

وقال “اليماني”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم السبت، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي بعد ثورة 30 يونيو، موضحة أن هناك مراجعة نصفية للبرنامج، وتم تناول التعاون بين المركز القومي للمرأة والبنك المركزي لدعم المرأة والذي ساعد على عملية الشمول المالي للمرأة.

وأشارت إلى أنه تمت إتاحة جميع الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان على نفقة الدولة ومن خلال دليل صحي أو من خلال العلاج المجاني في الأماكن المختلفة على مستوى الجمهورية.



يستأنف المجلس القومى للمرأة - في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية - فعاليات برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" الذى يستهدف توعية ١٠ ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة خلال الفترة المقبلة.

أكدت إيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية أن المجلس يعمل مع كل من الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنيسة المصرية، لاستهداف 10 آلاف قيادة دينية من الأئمة والقساوسة والراهبات والواعظات المدربين على قضايا تنمية الأسرة بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية أن جلسات الدوار ستنطلق في قرى المرحلة الثانية التي تشملها مبادرة حياة كريمة كما سيقوم المجلس بالتوازي أيضا بتنفيذ سلسلة جديدة من الدورات التدريبية مركزية «لتدريب المدربين من القيادات الدينية» بالمحافظات لنقل الخبرات والمعلومات التي اكتسبوها إلى زملائهم بالمحافظات، بهدف توسيع قاعدة الوصول لعدد أكبر من المستهدفين.