ماكرون يجدد دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جو بايدن، والذي بدأ اليوم زيارة دولة الأولى له إلى فرنسا.



وأكد ماكرون، خلال المؤتمر الصحفي مع جو بايدن، أنه يريد التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح آفاق لحل سياسي وهو السبيل الوحيد من شأنه أن يسمح بتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل ودائم، ويلبي مطالب الشعبين في تحقيق الأمن .

ووصف ماكرون بـ"غير المقبول" الوضع في رفح الفلسطينية، مع الخسائر البشرية، بعد تسعة أشهر من الصراع في قطاع غزة.

وشدد على "من غير المقبول ألا تفتح إسرائيل جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية كما يطالب بها المجتمع الدولي منذ عدة أشهر".

وأشار ماكرون إلى تأييده للاتفاق الذي أعلنه بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وقال : "سنضاعف جهودنا لتجنب تفجر الوضع في المنطقة".

كما أوضح الرئيس الفرنسي أن البلدين لديهما الرغبة المشتركة في إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ، وبدوره، أكد بايدن على أن واشنطن ستواصل العمل من أجل إطلاق سراح بقية الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في الأراضي الفلسطينية.

وأشار ماكرون مرة أخرى إلى اقتراح "الهدنة الأولمبية" التي قررتها الأمم المتحدة، وذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس الشهر القادم، قائلا :"نريد أن نجعل النظام الدولي أكثر عدالة".

هذا وقد استقبل الرئيس الفرنسي نظيره الأمريكي بقصر الإليزيه اليوم وعقدت مباحثات خلال غداء عمل تركزت حول تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والنووية والفضاء، بالإضافة إلى بحث عدة قضايا على المستوى الدولي منها الوضع في غزة والحرب في أوكرانيا.

وكان جو بايدن قد بدأ صباح اليوم زيارة دولة الأولى له إلى فرنسا، وذلك عقب مشاركته الخميس الماضي في الاحتفالات بالذكرى الثمانين لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية، بحضور عدد من قادة العالم.

ووصل الرئيس الأمريكي وقرينته جيل بايدن صباح اليوم، إلى "قوس النصر" النصب التذكاري الشهير وسط العاصمة الفرنسية، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي وقرينته بريجيت.

ثم بدأت المراسم الرسمية لاستقبال الرئيس الأمريكي، وشارك الرئيسان في إيقاد الشعلة عند قبر الجندي المجهول، وعزف النشيد الوطني للبلدين. ومن المقرر أن يشارك إيمانويل ماكرون في "مجلس الأعمال الفرنسي الأمريكي"، قبل أن يختتم اليوم بحفل عشاء رسمي على شرف الرئيس الأمريكي مساء اليوم.