نائب محافظ البحيرة تتفقد مدارس امتحانات الثانوية العامة 2024

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجولة مرورية علي عدد من المدارس بمركز ومدينة كفر الدوار رافقها خلالها كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة حيث تفقدت مدارس ( صلاح سالم و الثانويه بنات وطلعت حرب بكفر الدوار ) وذلك بحضور اللواء عبد العزيز قطاط رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار و ابراهيم عمر - مدير ادارة كفر الدوار التعليمية، لمتابعة الإستعدادات الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة والتي ستنطلق في 10/6/2024 للمواد غير المضافة للمجموع.

كما تفقدا مدرستى أحمد بهجت مناع و محمد خميس الرسمية للغات (المتميزة) بدمنهور وذلك بحضور محمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور وحمدى سلام مدير ادارة دمنهور التعليمية، وذلك للتأكد من مدى جاهزية اللجان المقرر عقد إمتحانات الثانويه العامة بها.

وخلال جولتها أكدت بلبع على الإنتهاء من كافة التجهيزات والإستعدادات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء الإمتحانات، مع الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الإمتحانية، وتقليل الكثافات داخل اللجان لضمان سير الإمتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وأكدت على الإنتهاء من تجهيز الإستراحات التى خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل

ووجهت نائب محافظ البحيرة مشرفي الإستراحات بتذليل كافة العقبات أمام المراقبين والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة،

مشيرة إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين اللجان وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس وتوفير وسائل التهوية اللازمة والإضاءة الجيدة.

كما وجهت بتفعيل غرف العمليات المركزية بالوحـدات المحلية والمـديريات والشركات والجهات المعنية لمتابعة سير الإمتحانات، والتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الإمتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم -2311 علمي رياضة - 6773 طالب أدبي) سيقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 17 ادارة تعليمية.