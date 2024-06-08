منتخب مصر يتوج بـ 14 ميدالية ببطولة العالم لليزر – رن بالصين

حقق ابطال المنتخب المصري للخماسي الحديث 14 ميداليه لبعثة مصر حتي الآن ببطولة العالم لليزر- رن المقامة حالياً في الصين خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري بمشاركة 550 لاعبًا يمثلون 24 دولة يتنافسون في المراحل العمرية من 9 سنوات حتى الماسترز +70.

برئاسة اللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث رئيساً للبعثة ويقود اللاعبين فنيًا هشام سليمان للجري ، وإبراهيم سكر للرماية ، والاداريين عمر نجدي وصفاء بهاء.

حيث توج أبطال مصر ب 14 ميدالية بواقع 9 ذهبيات و 4 فضيات وبرونزية في منافسات فردي البنات والأولاد .

وجاءت ميداليات مصر كالتالي :

مرحلة 9 سنوات بنات

فازت جودي مسعود بالميدالية الذهبية

مرحلة 9 سنوات اولاد

فاز سهيل أبو عوف بالميدالية الذهبية

فاز مروان الفحل بالميدالية الفضية

مرحلة 11 سنة بنات

فازت رؤي عبد المقصود بالميدالية الذهبية

فازت هلا شعبان بالميدالية الفضية

مرحلة 11 سنه اولاد

فاز حمزه صبحي بالميدالية الذهبية

مرحلة 13 سنة بنات

فازت جودي رمضان بالميدالية الذهبية

مرحلة 13 سنه اولاد

فاز مارك لبيب بالميدالية الذهبية

مرحلة 15 سنة بنات

فازت فريدة أبو هاشم بالميدالية الذهبية

فازت سملي باز بالميدالية الفضية

مرحلة 15 سنه اولاد

فاز محمد عبد الجليل بالميدالية البرونزية

مرحلة 17 سنة بنات

فازت عاليه عنايت بالميدالية الذهبية

مرحلة 17 سنه اولاد

فاز علي أبو الفتوح بالميدالية الذهبية

مرحلة الماستر +40 سنة رجال

فاز أبو الحسن بسطاوي بالميدالية الفضية

وتختتم البطولة غداً بمنافسات التتابع المختلط.