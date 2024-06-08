صحتك فى أمان ( 146)

السبت 08/يونيو/2024 - 07:01 م 6/8/2024 7:01:43 PM

قد تكون القدم هى «المنسية» فى كثير من الأوقات ليس تقليلًا من شأنها ولكن لأنّ الانسان لا يقدّرها ما دام يقف على القدم دون ألم أما إذا شعر فيها بألم أو إذا اشتكت من ألم فأعاذك الله من شرها ومن شر ما فيها فهى عبارة عن 26 عظمة و33 مفصلاً وأكثر من مائة عضلة ووتر ورباط لو أجرينا مسحًا شاملًا للعظام النى نشأ منها جسم الانسان لرأينا كل عظمة كأنها كيان مخصوص والغريب أن القدم ليست كتلة واحدة فيمكن تقسيم القدم تشريحيًا إلى ثلاث مناطق هى مؤخرة القدم والوسط والمقدمة وهى تشكل أجزاء القدم الواحدة هذا بخلاف أربطة القدم التى تحيط بالقدم مثل الغلاف الذى لا يجعلها تنفك من بعضها وأقواس القدم والأقواس مثل الجسر الذى يكون مقوسًا إلى أعلى ويكون أصل عظام القدم هكذا تعطى بصمة للأصابع والكعب دون بطن القدم وذلك يسهل الحركة والجرى فضلا عن الثبات والمرونة.

والسؤال هنا ما هى أسباب تورم القدم وهل هناك أمراض للقدم خاصة؟ أم هى الاصابات التى تحدث عامة وقد تكون سببًا فى تورم القدم وهناك أسبابًا أخرى وهى أكثر شُيُوعًا مثل فَشل عضلة القلب أو فشل الكبد أو اضطرابات الكلى (خاصة المتلازمة الكلائيَّة nephrotic syndrome وتسبِّب هذه الاضطرابات كلها احتباسَ السوائل وهو سبب التورُّم.

وهناك أسباب أخرى مثل أمراض الدوالى بأنواعها وجلطات الساقين أيضًا ويكون لدى العديد من النساء عادةً بعض التورُّم خلال المراحل الأخيرة من الحمل والنقرس يحدث عند تراكم بلورات اليورات فى المفاصل ما يؤدى إلى الالتهاب والألم الشديد المصاحبين لنوبات النقرس ويسبب تورم القدمين أيضًا فى أنواع معينة من الأغذية مثل اللحوم الحمراء والأحشاء الداخلية كالكبد ومن المأكولات البحرية الغنية بالبورينات الأنشوجة والسردين والمحار والسلمون والتونة كما يؤدى تناول المشروبات الكحولية والمشروبات المُحلاة بسكر الفواكه (الفركتوز) إلى ارتفاع مستويات حمض اليوريك وعند حدوث ذلك قد يتراكم حمض اليوريك مكونًا بلورات يورات حادة كالإبر فى أحد المفاصل أو الأنسجة المحيطة به مما يسبب ألمًا والتهابًا وتورمًا.

وهناك أسبابًا أخرى لتورم القدم وهى الالتهاب الخلوى ونحن نحذر منه لأن الوقاية منه أفضل بكثير من العلاج وهو من أصعب الأمراض ويحدث فى الأغلب لمرضى السكر أو الدوالى أو أسبابًا أخرى والحفاظ على القدمين يكون الحل الوحيد للوقاية القدم السكرى وغيرها من الأمراض وغسل القدمين باستمرار كما فى الوضوء للصلوات الخمس يمنع الفطريات والميكروبات التى هى أساس المشاكل الطبية.

استشارى القلب معهد القلب

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