تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 8 يونيو 2024

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 8 يونيو 2024، انخفاضًا جديدًا بختام التعاملات، إذ بلغت قيمة الانخفاض الجديد لـ سعر الذهب عيار 21 نحو 50 جنيها للبيع، بينما انخفض عيار 18 بقيمة 43 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بعد آخر انخفاض له اليوم قيمة: 3542 جنيه للبيع، مقابل 3531 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم ليسجل قيمة: 3100 جنيهًا للبيع، و3090 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم بختام التعاملات قيمة: 2657 جنيه للبيع، مقابل 2648 جنيها للشراء.

أسعار سبائك الذهب اليوم

بلغت سعر سبيكة الذهب التالي:

وزن 1 جرام 4287 جنيهًا

وزن 2.5 جرام 10230 جنيهات

وزن 5 جرامات 20265 جنيهًا