الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الحر.. خطر الموت

تتعرض مصر لأكبر موجة حر خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت البلاد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة لتسجل أسوان أعلى درجة حرارة على وجه الأرض أمس.

ويتسبب الحر فى زيادة تعرض الإنسان لبعض المشاكل الصحية مثل الاجهاد الحراري وانخفاض الضغط الشديد والإغماء وضربة الشمس، وتكمن خطورة مشاكل الحر فى أنها تسبب مضاعفات قد تصل للوفاة إذا لم يتم علاجها بسرعة.

من هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الحر

- كبار السن وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا والإناث

- الذين يعيشون بمفردهم أو في دار الرعاية يكونوا أكثر عرضة لمشاكل الحر.

- الأشخاص الذين يعانون من مرض خطير أو مزمن مثل القلب أو الرئة أو مرض السكري أو أمراض الكلى أو مرض باركنسون أو بعض حالات الصحة العقلية.

- الأشخاص الذين يتناولون أدوية متعددة قد تجعلهم أكثر عرضة للتأثر بشدة أثناء موجة الحر

- الذين قد يجدون صعوبة في الحفاظ على هدوئهم و الرضع والصغار جدًا، أو ملازمي السرير أو المدمنين على المخدرات أو الكحول أو المصابين بمرض الزهايمر.

- الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في الخارج أو في الأماكن الساخنة كعمال المخابز وأولئك الذين يعيشون في شقة في الطابق الأخير أو المشردين أو أولئك الذين يعملون في الخارج