السبت 08 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الكشف الطبي على 1237 مواطن بالمنيا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لمواطني القرى الأكثر احتياجا والأولى .

 

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة ، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

 

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية دير السنقورية إحدى قرى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، خلال يومي 5 و6 من يونيو الجاري ، حيث تم الكشف الطبي على 1237 حالة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة  بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

 

من جانبه ، أوضح وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات ، منها ، الكشف على 182 حالة جراحة، 375 أطفال ،223 باطنة ، 90 نساء ،52 أسنان ، 129 جلدية ، 74 تنظيم أسرة ، وإجراء 202 تحليلاً متنوعاً ، 32 حالة موجات صوتية ، 5 حالات أشعة عادية ، و 90 كشف ضغط وسكر، وتحويل 11 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج  ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 90 حالة ، وذلك من خلال عيادات متنقلة.

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