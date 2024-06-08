الكشف الطبي على 1237 مواطن بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لمواطني القرى الأكثر احتياجا والأولى .

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة ، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية دير السنقورية إحدى قرى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، خلال يومي 5 و6 من يونيو الجاري ، حيث تم الكشف الطبي على 1237 حالة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

من جانبه ، أوضح وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات ، منها ، الكشف على 182 حالة جراحة، 375 أطفال ،223 باطنة ، 90 نساء ،52 أسنان ، 129 جلدية ، 74 تنظيم أسرة ، وإجراء 202 تحليلاً متنوعاً ، 32 حالة موجات صوتية ، 5 حالات أشعة عادية ، و 90 كشف ضغط وسكر، وتحويل 11 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 90 حالة ، وذلك من خلال عيادات متنقلة.