موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2024

يبحث أصحاب معاش تكافل وكرامة عن موعد صرف الدعم النقدي لهم بالنسبة لشهر يونيو 2024، حيث تستعد وزارة التضامن الاجتماعي للبدء فى الصرف.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة سيكون الاثنين المقبل 10 يونيو؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

أماكن الصرف

- جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة بالبنوك

- مكاتب البريد المنتشرة على مستوي الجمهورية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو للمستفيدين، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.

غرفة عمليات مركزية

وستواصل غرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار الساعة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

حجم تمويل تكافل وكرامة

الجدير بالذكر أن حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، قد وصل إلي 41 مليار جنيه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث يبلغ عدد المستفيدين 5.2 مليون أسرة، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، وهذا يؤكد حرص الدولة على تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته، ويعد استثماراً في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعوق جهود التنمية.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر مايو 2024 للمستحقين الذين لن يتمكنوا من الصرف خلال الايام الماضية من خلال منافذ الصرف من فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد والـ atm وفورى .

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

يمكنك عمل استعلام عن معاش تكافل وكرامة للمواطنين المشتركين في موقع الهيئة القومية التأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة

1- صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.

2- صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

3- صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4- صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5- صورة من بطاقة التموين.

6- بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.