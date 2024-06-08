صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرى مركز المنيا لمدة يومين

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية ، لمواطني القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية .

حيث تنظم مديرية الصحة بالمنيا، اليوم السبت قافلة طبية علاجية بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا، على مدار يومي 8 و 9 يونية الجاري ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان .

وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات ، مشيرا وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين ، في نطاق المحافظة ، وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد اعلن إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية دير السنقورية إحدى قرى مركز ومدينة بنى مزار، خلال يومي 5 و6 من يونيو الجاري ، حيث تم الكشف الطبي على 1237 حالة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

من جانبه ، أوضح وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات ، منها ، الكشف على 182 حالة جراحة، 375 أطفال ، 223 باطنة ، 90 نساء ،52 أسنان ، 129 جلدية ، 74 تنظيم أسرة ، وإجراء 202 تحليلاً متنوعاً ، 32 حالة موجات صوتية ، 5 حالات أشعة عادية ، و 90 كشف ضغط وسكر، وتحويل 11 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 90 حالة ، وذلك من خلال عيادات متنقلة.