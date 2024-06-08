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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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388 كادراً من منسوبي "الشؤون الإسلامية" بالمدينة المنورة يقدمون الخدمات إرشادية لضيوف الرحمن

علم السعودية
علم السعودية

يقدم 388 موظفاً وموظفة من منسوبي فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعمالاً ميدانية عديدة في الجوامع الكبرى، والمساجد التاريخية، والمراكز الميدانية التي يرتادها ضيوف الرحمن في المدينة المنورة خلال موسم الحج. 


وتشمل الأعمال، ترتيب وتنظيم حشود المصلين في أقسام الرجال والنساء، وتقديم الخدمات الإرشادية والدعوية للحجاج بعدة لغات، وتوفير التسهيلات كافة لينعم المصلين بالراحة والسكينة خلال أداء الصلوات، وتهيئة خدمات سقيا المياه، والمصاحف، وخدمات المرافق، والخدمات الموجهة لكبار السن وذوي الإعاقة، وتهيئة الجوامع لاستقبالهم قبل الصلاة، ومتابعة انسيابية ذروة خروج المصلين بعد الصلاة، وبذل سبل العناية بضيوف الرحمن وما يكفل راحتهم. 

 

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