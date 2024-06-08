عاجل
تحرر الاسري.. حماس: المقاومة مازالت تحتفظ بعدد أكبر
السبت 08 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قائمة سلوفاكيا استعدادًا لـ اليورو 2024

منتخب سلوفاكيا
منتخب سلوفاكيا

كشف الجهاز الفني للمنتخب السلوفاكي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الإيطالي فرانشيسكو كالزونا، عن قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.

txt

الركراكي يعلق على مستوى تصفيات كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب السلوفاكي في المجموعة الخامسة، والتي تضم كل من؛ بلجيكا ورومانيا وأوكرانيا، كما أنه سيفتتح مشواره في البطولة بمباراة قوية أمام بلجيكا في 17 يونيو قبل أن تلعب مع أوكرانيا ورومانيا في المجموعة الخامسة.

قائمة المنتخب السلوفاكي المشاركة في يورو 2024

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا، ماريك روداك، هينريش رافاس.

الدفاع: بيتر بيكاريك، نوربرت جيومبير، دينيس فافرو، ميلان سكرينيار، آدم أوبيرت، دافيد هانكو، فيرنون دي ماركو- سيباستيان كوشا.

لاعبو الوسط: ماتوس بيرو، يوراج كوتشكا، توماش ريجو، باتريك هروشوفسكي، ستانيسلاف لوبوتكا، أوندريج دودا، لازلو بينيس.

الهجوم: دافيد دوريش، توماش سوسلوف، إيفان شرانز، روبرت بوزنيك، ديفيد ستريليتش، لوبومير توبتا، ليو سوير، لوكاش هاراسلين.

مواد متعلقة

الركراكي يعلق على مستوى تصفيات كأس العالم 2026

الركراكي: "ردة فعل زياش ووالنصيري طبيعية"
الجريدة الورقية