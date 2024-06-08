قائمة سلوفاكيا استعدادًا لـ اليورو 2024

كشف الجهاز الفني للمنتخب السلوفاكي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الإيطالي فرانشيسكو كالزونا، عن قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.

ويتواجد المنتخب السلوفاكي في المجموعة الخامسة، والتي تضم كل من؛ بلجيكا ورومانيا وأوكرانيا، كما أنه سيفتتح مشواره في البطولة بمباراة قوية أمام بلجيكا في 17 يونيو قبل أن تلعب مع أوكرانيا ورومانيا في المجموعة الخامسة.

قائمة المنتخب السلوفاكي المشاركة في يورو 2024

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا، ماريك روداك، هينريش رافاس.

الدفاع: بيتر بيكاريك، نوربرت جيومبير، دينيس فافرو، ميلان سكرينيار، آدم أوبيرت، دافيد هانكو، فيرنون دي ماركو- سيباستيان كوشا.

لاعبو الوسط: ماتوس بيرو، يوراج كوتشكا، توماش ريجو، باتريك هروشوفسكي، ستانيسلاف لوبوتكا، أوندريج دودا، لازلو بينيس.

الهجوم: دافيد دوريش، توماش سوسلوف، إيفان شرانز، روبرت بوزنيك، ديفيد ستريليتش، لوبومير توبتا، ليو سوير، لوكاش هاراسلين.