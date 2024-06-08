أسعار صرف الدولار في منتصف التعاملات

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، اليوم السبت 8 يونيو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

الدولار عند أدنى مستوى في 8 أسابيع قبل اختبار بيانات الوظائف الأميركية

الدولار

حوم الدولار قرب أدنى مستوياته في 8 أسابيع، اليوم الجمعة، قبل صدور تقرير مهم للوظائف الأميركية قد يوفر مؤشرات أفضل عن موعد البدء في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتمسك اليورو بمكاسبه التي حققها الليلة الماضية، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من دون تلميحات عن آفاق السياسة النقدية بالنظر إلى أن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 104.12 وهو مستوى ليس ببعيد عن أدنى مستوى له هذا الأسبوع عند 103.99. وكانت هذه المرة الأولى التي يكسر فيها مستوى 104 منذ التاسع من أبريل.

ويتجه المؤشر نحو الانخفاض 0.54% خلال الأسبوع بعد سلسلة بيانات كلية جاءت أضعف من المتوقع.

ولم يتغير اليورو كثيرا عن مستوى 1.0894 دولار بعد مكاسب بنحو 0.2% في الجلسة السابقة، إثر خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مطلقا بذلك دورته للتيسير النقدي.

ومع ذلك رفع مسؤولو المركزي الأوروبي توقعاتهم للتضخم الذي من المتوقع حاليا أن يظل أعلى من هدف البنك البالغ 2% حتى أواخر العام المقبل.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.27855 دولار اليوم الجمعة بالقرب من أعلى مستوى حققه خلال الأسبوع عند 1.2828 دولار، وهو أقوى مستوى له منذ منتصف مارس.

وصعدت العملة اليابانية على نحو طفيف لينخفض الدولار 0.2% إلى 155.38 ين، فيما تتجه لتحقيق خسارة أسبوعية بنحو 1.2%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر أبريل عندما تدخلت السلطات لدعم العملة.