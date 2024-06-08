تخصص حشيش واستروكس.. ضبط مسجل خطر وسيدة لاتجارهما في المخدرات

شنت مباحث القاهرة حملات أمنية مكثفة لضبط الخارجين عن القانو وملاحقة تجار المخدرات ، واسفرت الحملات عن ضبط مسجل خطر وسيدة في واقعتين مختلفتين بمنطقتي عين شمس ودار السلام لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة

في عين شمس تمكنت مباحث القاهرة من ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 سلاح أبيض)، كما نجح رجال مباحث قسم شرطة دار السلام من ضبط (سيدة "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزتها (1,500 كيلو جرام من مخدر الإستروكس).

وفي واقعة أخرى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى- له معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها واتخاذه من دائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – 2000 قرص لعقار " الترامادول" المخدر)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,6 مليون جنيه تقريباً) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة .ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بـ2 مليون جنيه في الشرقية، كما تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة بنطاق محافظة الشرقية، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 2 مليون جنيه تقريباً.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عدد من العناصر الإجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذين من نطاق محافظة (الشرقية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .