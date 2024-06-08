صدمة في المانيا بعد غياب مجموعة من النجوم عن قائمة المانشفت

أثارت القائمة التي اعلنها نايجل ناجيلسمان المدير الفني لمنتخب المانيا لخوض منافسات يورو 2024 والتي ستفتتح يوم 14 يونيو الجاري بمواجهة المانيا مع أسكلتلندا على ملعب اليانز ارينا بمدينة ميونخ الكثير من علامات الاستفهام في وسائل الاعلام والصحف الالمانية بعد غياب مجموعة كبيرة من النجوم عنها .

وكان نايجل ناجيلسمان قد اعلن قائمة المنتخب الالماني ظهر السبت والمكونة من 26 لاعبا و شهدت غياب مجموعة من النجوم مثل ماتس هوملز نجم دفاع بروسيا دورتموند الالماني و ليون جوريتزيكا نجم وسط بايرن ميونخ والذي وصفه نايجل ناجيلسمان بنفسه خلال المؤتمر الصحفي بأنه كان استبعاد مؤلم للنجمين بلاشك لكنه وضع مصلحة الفريق والمجموعة في المقام الاول قبل اتخاذ القرار .

وقال ناجيلسمان بعد اعلان قائمة المنتخب الالماني : لا شك ان استبعاد نجمين بهذا الحجم وقبل خوض منافسة اوربية وعلى ملعبنا امر شديد الصعوبة وكان لابد من الحديث معهما قبل اعلان القرار لاني لست من انصار فرض الامر الواقع واعلان القائمة قبل ابلاغ الاعبين المستبعدين بالقرار واسبابه .

واضاف : لاعب من الاعبين لم يعلق على القرار نهائيا والاعب الاخر طلب اسباب القرار وظللت معه على الهاتف حوالي 22 دقيقة لشرح الاسباب بكل وضوح . اعرف ان الامر صعب و مؤلم لكن مصلحة الفريق والمجموعة قبل البطولة هو الاهم .

ولم يقف الامر عند النجمين ماتياس هوملز و ليون جورتزيكا فحسب بل شمل مجموعة من النجوم مثل لاعب وسط بروسيا دورتموند جوليان برانديت و زميله ايمري كان ونجم بايرن ميونخ سيرج جانبري و حارس مرمى مانشيستر سيتي ستيفان اورتيجا الى جانب ماريو جوتزة نجم كأس العالم 2014 وصاحب هدف الفوز في المباراة النهائية امام الارجنتين .