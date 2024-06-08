رئيس جامعة سوهاج يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية النوعية

يواصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، حيث تفقد اليوم عدد من لجان كلية التربية النوعية بالحرم الجامعي القديم، ورافقه خلال الجولة الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لمياء أبو زيد عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير العملية الامتحانية، ومدي توافر كافة سبل الراحة التى تضمن أداء الطلاب للامتحانات بسهولة ويسر، خاصة في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الذى تشهده البلاد الفترة الحالية، موجهاً بضرورة تواجد أساتذة المادة خلال فترة الامتحانات للرد على أي استفسارات من الطلاب، والتواجد الدائم للطاقم الطبي والأمني تحسباََ لأية حالات طارئة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حدوث أعمال شغب أو غش، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع أبناؤه الطلاب.

وقال الدكتور عبدالناصر يس، أن الجولة تضمنت أيضاً تفقد لجان الفرقة الثالثة بقسم الإعلام التربوي للطلاب الصم، وذلك للاطمئنان على مدى توافر كافة الإمكانيات البشرية والمادية لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة لضمان تأديتهم الامتحانات بشكل يسير، كما استمع رئيس الجامعة إلى أراء بعض الطلاب فى مستوى الامتحانات ومدي ملائمتها للزمن المحدد للإجابة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة لمياء أبو زيد، أن الامتحانات يؤديها هذا الترم ٢٧٥٣ طالب وطالبة بجميع الفرق الدراسية، وتجري على فترتين الأولى من ١٠ حتي ١٢ صباحاً، والثانية من ١ حتي ٣ ظهراً، مشيرة إلى أن الامتحانات بدأت ٢٣ من مايو الماضي وتنتهي ١١ من يونيه الجاري.