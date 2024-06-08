الجامعة اليابانية ووفد دبلوماسى ألمانى يؤكدان أهمية التبادل الثقافى بين البلدان بالإسكندرية

استقبل الدكتور عمروعدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية، ظهر اليوم السبت، وفد دبلوماسي ألماني رفيع المستوى، مقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD).

ضم الوفد كل من لورينا موهر، رئيسة قسم العلوم بالسفارة الألمانية في القاهرة؛ والدكتور كارستن والبينر، مدير المكتب الإقليمي لـDAAD في القاهرة؛ وفاطمة سليمان، نائب مدير المكتب الإقليمي لـ«DAAD» في القاهرة؛ وماتياس رويتر من مكتب الـ DAAD في القاهرة؛ وهدى المحجوب، رئيسة مكتب القاهرة لجامعة برلين الحرة (Freie universitat Berlin).

وكان فى استقبال الوفد لدى وصوله، الدكتور هاني هلال، رئيس مجلس الأمناء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق؛ والدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية والدكتور هاشيموتو شوجي، النائب الأول للشؤون الإقليمية والدولية والدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، وبحضور عدد من عمداء الكليات بالجامعة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD).

وتم خلال اللقاء تقديم عرضاً تعريفيا حول الجامعة ونشأتها بالتعاون بين حكومتي مصر واليابان، وتم استعراض أهم البرامج الدراسية التى تقدمها كليات الجامعة والمنح الدراسية، وكيفية دعم الجامعة للصناعة كمركز للتميز.

من جانبهم أبدى أعضاء الوفد الألماني اهتماماً كبيراً بمعرفة المزيد عن الجامعة، مؤكدين أهمية التبادل الثقافي.

وفي ختام الزيارة، قام أعضاء الوفد بجولة تفقدية في الجامعة زاروا خلالها، مركز أحمد الجوهري، للتميز البحثي وعدد من معامل الجامعة، بالإضافة إلى مكتبة السفيرة فايزة أبو النجا المركزية.

يشار إلى أن الزيارة تعد خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات والجهود التعاونية بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية الألمانية.