حلم العمر.. يتحقق رصف الترعة المردومة بتكلفة 90 مليون جنية بالاسكندرية

حلم العمر فى طريقة للتحقق بعد معاناة دامت عدة سنوات وتجاهل مطالب المواطنين بشارع الترعة المردومة بحى شرق بمحافظة الإسكندرية؛ ليودع الأهالى معاناتهم فى وسائل المواصلات وسؤ الخدمة بسبب عدم الرصف، عقب اطلاق اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، إشارة بدء تنفيذ مشروع رصف شارع الترعة المردومة بنطاق حي شرق.

قال الشريف، إن شارع الترعة المردومة يُعد أحد أهم الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية للطرق، 2023/2024، بتكلفة تبلغ 90 مليون جنيه، حيث يُعد محور مروري هام، وشارع رئيسي يربط بين محور المحمودية وكوبري أبوسرحة بطول 2400 متر وعرض 30 مترا، ويخدم قطاع عريض من المواطنين.

والتقى المحافظ، بالمواطنين واستمع إليهم، كما أثني على المشاركة والخدمة المجتمعية السباقة التي تقوم بها كافة الجهات المشاركة، من مديرية الطرق والنقل والحي بالتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا على أن شارع الترعة المردومة يعد من أهم الشوارع التي تحتاج إلى رصف طبقًا لاحتياجات المواطنين بالمنطقة ورصفه يساعد على انفراجة كبيرة في حركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة.

وشدد الشريف، على المختصين بضرورة رصف الشارع وإتمام الأعمال بأعلى كفاءة وطبقًا للمواصفات والقياسات التي تم وضعها، مطالبًا بإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، ليجد المواطن تطورًا ملموسًا.

ووجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والوقوف على أي ملاحظات قد تطرأ أثناء تلك الأعمال ومراجعتها فورًا مع المختصين.

وشدد المحافظ، خلال اللقاء على التأكد من كفاءة أعمال الرصف المنفذة وفقًا للمقاييس المنصوص عليها، مؤكدًا أنه لن يتم استلام أي أعمال رصف غير مطابقة للمواصفات.

رفع كفاءة الطرق لتحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية

وقال الشريف، إن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل على رفع كفاءة الطرق لتحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة الرمل.