أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لجائزة لوريال اليونسكو للنساء في مجال العلوم لعام 2025.

وتهدف جائزة لوريال اليونسكو إلى تكريم ودعم النساء البارزات في العلوم لمساهمتهن في النهوض بالعلوم لسنوات متعاقبة في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت منظمة اليونسكو أنه سيتم اختيار خمس فائزات من الـ ٥ مناطق التالية: (إفريقيا والدول العربية، آسيا والمحيط الهادي، أوروبا، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، شمال أمريكا).

ويتم اختيار مُرشحة واحدة لكل منطقة لمساهمتهن في النهوض بـ (علوم الحياة والبيئة، والعلوم الفيزيائية، والرياضيات، وعلوم الكمبيوتر).

وسيتم اختيار الفائزات من خلال لجنة تحكيم دولية، تقديرًا لدورهن البارز في تطوير مجال العلوم، على أن يتم حصول كل فائزة على مكافأة نقدية بقيمة 100 ألف يورو.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة اليونسكو في توفير التدريب اللازم لشباب الباحثين، وكذا الجوائز والمنح الدولية؛ للنهوض بمهاراتهم وقدراتهم العلمية بما يُسهِم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.

شروط التقدم لجائزة لوريال اليونسكو

• أن تحظى المرشحة باعتراف المجتمع العلمي الدولي بامتيازها العلمي.

• أن تكون لها مشاركة فعالة في مجال البحث العلمي.

• يجب أن يتم الترشيح من قبل علماء بارزين، مثل رؤساء المؤسسات العلمية، وأعضاء أكاديميات العلوم الوطنية أو غيرها من المؤسسات العلمية الوطنية، وكراسي البحث، والأساتذة، والفائزين بجائزة المرأة للعلوم.

وللمزيد من المعلومات وللتقدم لجائزة لوريال اليونسكو يُرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي قبل موعد غايته 1 يوليو 2024 :

https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/107



على أن يتم التقديم باللغة الإنجليزية، كما يتعين على المرشحات تسجيل الدخول إلى المنصة وتحميل جميع المستندات اللازمة.

الأوراق المطلوبة للتقدم لجائزة لوريال اليونسكو:

• السيرة الذاتية (2-3 صفحات).

• شرح مختصر لأهمية استحقاق المرشحة لجائزة لوريال اليونسكو (200 – 400 كلمة).

• قائمة من المنشورات وبراءات الاختراع بالأحدث.

• من 3 إلى 5 خطابات توصية من علماء مُتميزين من جهات مُختلفة.

