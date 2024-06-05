اجتماع خبراء اليونسكو بمعهد علوم البحار للحد من مخاطر التسونامي

عقد الدكتور عمرو حمودة، نائب رئيس اللجنة الدولية للحد من مخاطر التسونامى في اليونسكو ورئيس مركز المخاطر البحرية، اجتماع خبراء اللجنة الدولية للحد من مخاطر التسونامى لمنطقة البحر المتوسط وشمال الأطلنطى بمقر المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، حيث يعد الاجتماع الأول الذي يعقد في دولة إفريقية وهي مصر وبمدينة الإسكندرية.

وتناول الاجتماع مراجعة برامج الحد من مخاطر التسونامي لدول البحر المتوسط وعرض الأنشطة التي قامت بها الدول لتحقيق الاستعداد والجاهزية لأى مخاطر محتملة بمنطقة البحر المتوسط و شمال الأطلنطي.

شارك بالاجتماع عدد ثمان دول و هي (قبرص، اليونان، تركيا، إيطاليا، فرنسا، مالطا، المغرب و أسبانيا) بجانب منسقي اللجنة الحكومية للحد من مخاطر التسونامى في اليونسكو.

اليونسكو تحتفل بتحقيق الإسكندرية المعايير الدولية

وأفاد حمودة بأن اختيار مدينة الإسكندرية لعقد الاجتماع الدولى جاء في إطار إحتفال اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات في اليونسكو بتحقيق الإسكندرية للمعاير الدولية للجاهزية للحد من مخاطر التسونامى.

وأضاف أن الاجتماع يأتي لنجاح البرنامج الدولى الذى قام به المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد من إنجازات في مجال التوعية من مخاطر موجات التسونامى ودعم محافظة الإسكندرية لهذا البرنامج الهام الخاص بتوعية المواطنين لطرق الإخلاء في حال تعرض المحافظة الى موجات تسونامى نتيجة عن حدوث زلازل في البحر المتوسط، ونتيجة لهذا المجهود الضخم والذي تم خلال العامين السابقين فإن اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات في اليونسكو (برنامج الحد من مخاطر التسونامى) قدمت شهادات الإستحقاق لمدينة الإسكندرية وللقائمين على البرنامج الذي أشرف برئاسته.

ويعتبر هذا تقدير وتكريم من قبل منظمة اليونيسكو بالأمم المتحدة لمحافظة الإسكندرية والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.

جدير بالذكر أن مدينة الإسكندرية قد تعرضت للغرق نتيجة موجات التسونامى مرتين في عام 365م و1303م.