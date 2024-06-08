ضبط عنصر إجرامي بحوزته 30 كيلو حشيش في كرداسة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى بالجيزة وبحوزته 30 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة، وتقدر قيمة المضبوطات بـ 2,6 مليون جنيه تقريباً.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى- له معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها واتخاذه من دائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – 2000 قرص لعقار " الترامادول" المخدر).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,6 مليون جنيه تقريباً) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة .

ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بـ2 مليون جنيه في الشرقية

كما تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة بنطاق محافظة الشرقية، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 2 مليون جنيه تقريباً.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عدد من العناصر الإجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذين من نطاق محافظة (الشرقية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عنصران إجراميان، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة أبو حماد ، وبحوزتهما (10 آلاف قرص لعقار "كبتاجون" المخدر – 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الآيس"الشابو").

وتم ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة بلبيس ، وبحوزته ( 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – طبنجة وعدد من الطلقات النارية - ميزان حساس).

ونجحت الحملات فى ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس " الشابو" - 3 قطع يشتبه فى أثريتها).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

هيئة قضايا الدولة تحصل على تعويض 12 مليون جنيه

نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم بمبلغ يجاوز الاثنى عشر مليون جنيه بخلاف الفوائد القانونية لصالح الدولة انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية، ومالها العام أمام جهات القضاء.

وترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 93 لسنة 2023 مدني كلي حكومة الغردقة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 250500 دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.

تأسيسًا على أن أحد المراكب البحرية شحطت بمنطقة محمية الجزر الشمالية مما أدى إلى تدمير الشعاب المرجانية بمنطقة الشحط، وهي منطقة تتميز بكثافة عالية من الشعاب المرجانية والأسماك المتنوعة فضلًا عن التنوع الحيوي، وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/3/2024 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ المطالبة تأسيسًا على ثبوت الخطأ في جانبهم.

الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ يجاوز الاثنى عشر مليون جنيه بموجب حكم لم يتم استئنافه حتى تاريخه بخلاف الفوائد القانونية.

سيارة نقل تصطدم بمحطة الأوتوبيس الترددي على الطريق الدائري بالمرج

اصطدمت سيارة نقل، صباح اليوم، بحواجز الأوتوبيس الترددي على الطريق الدائري، في منطقة القلج بالمرج، بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة للمرور إخطارا من قيادات الطريق، تضمن اصطدام سيارة نقل بالحواجز الخاصة بمحطة الأوتوبيس الترددي في القلج بالمرج على الطريق الدائري، بالاتجاه القادم من الزراعي إلى السلام والقاهرة الجديدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع حادث الطريق الدائري، حيث تبين اصطدام سيارة نقل بالحواجز الموجودة بمحطة الأوتوبيس الترددي بمنطقة القلج في المرج، بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وجرى رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق الدائري، حيث دفعت الإدارة العامة للمرور بالخدمات المرورية لسحب الكثافات المرورية على الطريق الدائري.