ضبط عاطل بحوزته 30 كيلو حشيش بشرق القناة

تمكنت مباحث القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط عاطل بحوزته 30 كيلو حشيش.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا يفيد تمكن قوة أمنية من مباحث القنطرة شرق برئاسة الرائد السيد عبد العال رئيس مباحث القنطرة شرق، من ضبط عاطل يدعي س. ش، 32 سنة، مقيم بقرية الابطال القنطرة شرق وبحوزته 290 قرش حشيش حوالي 30 كيلو جرام.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت مباحث القنطرة شرق امس الجمعة من ضبط عاطل بحوزته 100 كيلو هيدرو في شرق القناة.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا يفيد نجاح قوة شرطة بمركز القنطرة شرق برئاسة الرائد السيد عبد العال رئيس مباحث القنطرة شرق من ضبط المتهم محمود .ج، 24 سنة عاطل ومقيم ميت ابوالكوم الابطال القنطرة شرق وبحوزته 33 لفافة هيدرو تزن حوالي 100 كيلو جرام.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.